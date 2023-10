Droga in aumento tra i giovanissimi. Controlli rafforzati

Droga tra i giovanissimi che consumano soprattutto cannabis. Solo nell’ultimo mese sono state 30 le segnalazioni, da parte della polizia, per ragazzi che hanno tra i 18 e i 22 anni come assuntori abituali di sostanze stupefacenti. Tutta droga per uso personale. Mercoledì pomeriggio, al fine di contrastare il consumo di sostanze vietate, sono stati estesi controlli in diverse zone ritenute fragili proprio per il giro di droga tra i giovani. La polizia ha individuato quattro giovani extracomunitari che avevano diversi quantitativi di stupefacente. Gli agenti hanno sequestrato 7 grammi grammi di cannabis, particolarmente diffusa tra i giovani, convinti della minore lesività della sostanza. I quattro ragazzi sono stati segnalati alla prefettura come assuntori. Il questore Cesare Capocasa ha emesso, su istruttoria dell’ufficio misure di prevenzione, tre avvisi orali nei confronti di altrettanti giovani di 20 anni, già segnalati in materia di spaccio, reati contro il patrimonio e la persona. I tre sono stati così ammoniti al fine di far cambiare loro stile e condotta di vita. "L’impegno della polizia – commenta il questore - è quotidiano, al fine di scongiurare la diffusione di un fenomeno che attenta alla salute dei nostri giovani. Un presidio costante del territorio per contrastare lo spaccio su strada". In seguito alle segnalazioni per uso personale i giovani verranno chiamati ad un percorso di recupero e consapevolezza dei danni provocati dalle sostanze stupefacenti.