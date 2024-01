Droga, la madre "copre" il figlio: denunciati

Sorpreso con la droga, confessa tutto e porta gli agenti a casa. La madre cerca di coprirlo e getta gli involucri dal balcone: denunciati. È quanto accaduto ieri, quando gli uomini delle Volanti avrebbero notato un gruppo di giovani assumere un atteggiamento sospetto al passaggio della pantera. Così, hanno deciso di avvicinarli. Tra loro, un 19enne che tentava di disfarsi di due involucri di hashish. I poliziotti l’hanno identificato in un ragazzo italiano. Nelle tasche interne del giubbino, altro stupefacente. "Ne ho ancora, ma è a casa", avrebbe poi confessato. Il giovane è così tornato nell’abitazione dove vive con la madre con gli agenti al seguito. Quando ha aperto l’armadio per consegnare la droga al 113, però, della sostanza non c’era traccia. È stata la madre a portare gli agenti sulla giusta direzione. Il suo nervosismo non è passato inosservato. I poliziotti hanno trovato la droga nel giardino dell’appartamento. Pare che la signora l’avesse gettata dal balcone per coprire il figlio: denunciati entrambi.