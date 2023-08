Droga, lusso e bella vita Denunciati due giovani

Le piantine di marijuana erano nel balcone di casa, le dosi di hashish sul tavolo della cucina. Nemmeno il disturbo di nascondere la droga. Così due chiaravallesi pensavano di farla franca ma hanno dovuto fare i conti con un blitz dei carabinieri scattato all’alba di domenica. I militari della tenenza di Falconara stavano seguendo una pista e da tempo avevano messo gli occhi su due giovani di 28 e 21 anni, nullafacenti. Nonostante non lavorassero, infatti conducevano una vita agiata. Per vederci chiaro, i carabinieri si sono presentati a casa di entrambi, in due distinti appartamenti di Chiaravalle, dove sono stati trovati droga e denaro. I militari hanno effettuato due perquisizioni d’iniziativa, alle prime luci del giorno, buttandoli letteralmente giù dal letto, che ha consentito loro di denunciare il 28enne e il 21enne, entrambi italiani, alla Procura, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio. Nel balcone di un uno dei due sono state trovate cinque piante di marijuana, già alte e con il fogliame ben sviluppato. Quasi pronto per il raccolto. In casa dell’altro c’erano alcune dosi di hashish e più di 660 euro in contanti. Da dove provenisse tutto quel denaro non è stato chiarito dai due che, anche sullo stupefacente trovato, non hanno voluto dare spiegazioni.

Il sospetto è che si stavano preparando forse a rifornire la clientela per i festeggiamenti di Ferragosto. Una clientela giovane, della loro stessa età. Per entrambi è scattata la denuncia a piede libero. La droga, come anche il denaro in contante, sono stati sequestrati. Sono in corso accertamenti per risalire al giro dello spaccio che graviterebbe non solo a Chiaravalle ma anche nel falconarese e fino al capoluogo dorico. Due punti di riferimento per il tragico di droga in loco.

ma. ver.