Droga nascosta negli slip e a casa: denunciati

Traditi da una vistosa preoccupazione, quando fermati al posto di blocco.

Una preoccupazione nervosa, decisamente sospetta che, di fatto, ha portato alla perquisizione personale. Il risultato delle verifiche: droga nelle mutande, per uno dei due, ma anche a casa, per entrambi. La conseguenza dell’intervento: due ventinovenni del posto denunciati all’autorità giudiziaria. È il provvedimento scaturito dai controlli dei carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima che, nella serata di giovedì scorso, hanno individuato i due ragazzi a bordo di un’autovettura. I giovani stavano procedendo lungo via Flaminia e, una volta chiesto loro di accostare, il passeggero è apparso sin da subito preoccupato.

La successiva perquisizione, in effetti, ha consentito ai militari di rinvenire una bustina di plastica contenente tre pezzi di sostanza stupefacente, hashish, abilmente nascosta negli slip. Gli uomini guidati dal comandante Giuseppe Esposito hanno però voluto vederci più chiaro, decidendo di estendere gli accertamenti anche all’interno della sua abitazione, dove hanno scoperto altra sostanza stupefacente (circa 22 grammi lordi di hashish), oltre ad un bilancino di precisione e materiale per il taglio nonché il confezionamento delle dosi.

La droga è stata sottoposta a sequestro penale. Ad essere perquisito, quindi, è stato anche il conducente del veicolo. E in quel caso, a casa sua, sono stati recuperati e sequestrati tre pezzi di fumo per un peso lordo complessivo di 48 grammi circa, oltre al materiale per la pesa, il taglio e il confezionamento dello stupefacente.

Nei confronti dei due ventinovenni, abitanti proprio a Falconara, è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica del Tribunale di Ancona per la violazione della normativa sugli stupefacenti. E ora i carabinieri falconaresi annunciano che proseguiranno senza soluzione di continuità le attività di presidio del territorio per il contrasto alla detenzione e allo spaccio di droga.

Il servizio straordinario realizzato giovedì sera nel comune di Falconara Marittima è stato attuato su disposizione del Comando provinciale carabinieri di Ancona. Nelle zone nevralgiche della città sono stati impiegati diversi uomini e mezzi, che hanno circoscritto l’abitato e, con particolare riferimento, l’area della stazione ferroviaria, del centro e delle periferie, con il controllo a tappeto di persone e mezzi.

Un’operazione che è finalizzata, hanno fatto sapere dalla caserma di via Puglie, alla prevenzione e repressione degli odiosi reati predatori nonché al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e delle relative violazioni.