Droga nascosta nel trofeo Giovane a Montacuto

È passato dai domiciliari al carcere il 21enne falconarese che a inizio febbraio, durante un controllo dei carabinieri, era stato sorpreso con della droga nascosta all’interno di un trofeo sportivo. Venerdì pomeriggio i militari lo hanno tratto in arresto e accompagnato a Montacuto, a seguito dell’ordinanza di sostituzione e aggravamento di misura cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale. L’arresto era avvenuto lo scorso 7 febbraio, nel corso degli accertamenti di routine dei carabinieri nei confronti dei soggetti sottoposti a misure cautelari: il giovane si trovava in regime di detenzione domiciliare. Quando gli uomini dell’Arma falconarese sono entrati in casa sua, però, notando strani odori e atteggiamenti sospetti, hanno concentrato le attenzioni su una coppa e, all’interno, avevano trovato 32 dosi di hashish e anche cocaina. Colto in flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, il ragazzo era stato arrestato e sottoposto di nuovo ai domiciliari. Dopo la segnalazione all’autorità giudiziaria, la misura è stata sostituita dai domiciliari alla custodia cautelare in carcere a Montacuto.