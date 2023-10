Droga nascosta nella cucina: preso

Aveva trovato un bel nascondiglio per la droga, dentro una bilancia di plastica, lasciata su una mensola della cucina. Lì la squadra mobile della polizia ha trovato, lunedì, durante una perquisizione mirata a casa di un 38enne italiano, a Chiaravalle, un panetto di hashish del peso di quasi due etti (175 grammi). Nel cassetto del comò della camera da letto c’era un altro panetto da un etto, integro. Per l’uomo, un padre di famiglia, è scattato l’arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio. Il sospettato era controllato a vista e la polizia ha atteso il momento giusto per salire in casa ed effettuare la perquisizione. Convalidato l’arresto