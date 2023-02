Droga nascosta sotto al sedile, due marocchini finiscono in arresto

In quattro in auto con la droga, due in manette. Sono stati bloccati dai carabinieri lunedì pomeriggio su lungomare Italia: si tratta di quattro giovani che viaggiavano a bordo di una Volkswagen Golf e che, al fermo dei carabinieri hanno mostrato nervosismo. Un particolare che ha fatto approfondire i controlli da parte dei militari che, sotto il sedile, hanno rinvenuto un panetto di hashish da 100 grammi. Resosi conto di essere stati scoperti, i quattro si sono dati alla fuga, ma due di loro sono stati bloccati ed identificati dai militari. Si tratta di un 22enne e di un 38enne, entrambi di origini marocchine e con precedenti. Gli altri due sono riusciti a scappare e sono in corso le indagini per cercare di risalire ai fuggitivi. Il 22enne e il 38enne sono stati arrestati e ieri si è svolta l’udienza di convalida al Tribunale di Ancona: per il 38enne, proprietario della macchina, l’arresto è stato convalidato e nei suoi confronti sono stati disposti i domiciliari. Il 22enne è stato invece rimesso in libertà ma verrà denunciato perché irregolare sul territorio nazionale e inosservante di un ordine del questore di lasciare l’Italia. Una vera e propria task force quella messa in piedi dai carabinieri per arginare il fenomeno dello spaccio e dell’uso di sostanze stupefacenti. Lunedì mattina i riflettori erano stati accesi nel Campus dove i carabinieri, con l’ausilio dei cinofili di Pesaro, avevano rintracciato alcune dosi di hashish abbandonate.