Droga nella microcar: 15enne denunciato

Scappa dalla Polizia locale e provoca un incidente alla guida di una microcar, rintracciato e identificato: è un 15enne, che dopo i fatti di lunedì sera è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di stupefacente ai fini di spaccio. Dopo la fuga, infatti, il ragazzino ha abbandonato un involucro, poi recuperato dagli agenti, con all’interno alcuni grammi di hashish. Nei confronti del 15enne sono scattate anche sanzioni per essersi messo al volante senza titolo guida e altre violazioni al Codice della strada. Agli operatori, che lo hanno rintracciato a casa, ha detto di essersi spaventato perché stava guidando la minicar senza il patentino Am. La piccola vettura era stata intercettata dalla pattuglia, alle 19.15 di lunedì, a Palombina Vecchia. Il veicolo non ha dato la precedenza all’auto di servizio e gli agenti hanno attivato i lampeggianti per farlo fermare. Il giovane, che viaggiava con un passeggero, ha accelerato fino a via delle Ville, quando si è scontrato con un’auto. A quel punto è scappato a piedi. Il passeggero, figlio del proprietario del veicolo, è stato raggiunto dai genitori. Il 15enne in fuga, invece, è stato deferito.