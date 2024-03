Droga nella valigetta del pronto soccorso Due giovani denunciati per droga nascosta nella valigetta del pronto soccorso durante l'operazione "Alto impatto". La polizia ha trovato 22 grammi di hashish in un'auto fermata con quattro ragazzi a bordo. Uno dei denunciati ha perso la patente per 30 giorni, un altro aveva un coltello a serramanico.