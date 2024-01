Droga, preso il "principe". Era imbottito di cocaina per l’ultimo dell’anno

Lo chiamano il "Principe". Non tanto per le sue affinità nobiliari, quanto per essere forse riconosciuto come uno dei migliori. Nel campo della droga.

Prince Geri, 26 anni, di origini albanesi ma anconetano a tutti gli effetti, si muoveva in bus. Carico di ovuli di cocaina da smerciare in vista della notte di San Silvestro. Una palla di cristalli di coca nascosta negli slip, altra roba nella sua abitazione di Collemarino. Gli investigatori dell’antidroga della squadra mobile si sono mescolati ai normali passeggeri del bus, controllando da vicino le sue mosse. Il pomeriggio del 30 dicembre, prima di piazzare la prima "partita", i poliziotti sono entrati in azione quando il bus cittadino aveva quasi raggiunto la stazione. Il giovane è stato perquisito e da questo controllo è saltato fuori il grosso della droga. La palla che nascondeva negli slip sarebbe diventata di quattro etti, una volta tagliata. Circa 40mila euro di incasso. Droga che sarebbe stata venduta per allietare la notte di Capodanno a decine di clienti. Le perquisizioni della squadra mobile si sono allargate anche a casa dell’albanese, che risulta essere stato già arrestato nel 2017 sempre per spaccio e detenzione di stupefacenti. I poliziotti hanno rinvenuto altra droga nascosta in un armadio che consolidava i sospetti nei suoi confronti.

In tutto sono stati sequestrati quasi un chilo di hashish ed oltre un etto di cocaina, una piccola quantità di marijuana e 5.350 euro in contanti, provento dell’attività di spaccio, bilancini di precisione e materiale atto al confezionamento e allo smercio delle droghe.

Gli inconfutabili riscontri probatori emersi, riscontrati a carico del giovane e la gravità delle circostanze, tenuto conto anche di un precedente arresto a suo carico per il medesimo reato, permettevano di eseguire l’arresto in flagranza e, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, veniva rinchiuso in carcere a Montacuto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente. Attenta e senza sbavature l’attività di osservazione e di pedinamento a cui è stato sottoposto il ragazzo che non si è accorto di essere controllato da vicino in tutti i suoi spostamenti. Predilegeva sempre il bus per raggiungere il centro, con l’obiettivo di destare meno sospetti.

a.mas.