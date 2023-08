Droga trasportata in ovuli, due misure cautelari in carcere per tre stranieri della banda

All’alba di ieri il personale della sezione investigativa del Servizio centrale operativo di Ancona, con la collaborazione del Commissariato di Senigallia, del Reparto di prevenzione crimine Umbria-Marche, delle Unità cinofile della Questura di Ancona e del personale della Squadra Mobile di Verona, assieme ai poliziotti del Servizio centrale operativo che ne ha curato il coordinamento ha eseguito due ordinanze di custodia cautelare in carcere e un aggravamento della misura degli arresti domiciliari con quella della custodia in carcere nei confronti di tre stranieri che trasportavano in modalità intracorporea eroina pura. I provvedimenti sono l’epilogo di un’inchiesta stralcio che ha avuto avvio nell’ambito di un’articolata attività di indagine durante la quale sono già state arrestate altre 20 persone, quasi tutti stranieri, dediti al traffico internazionale di eroina, secondo l’ipotesi di accusa. Tra gli arrestati di ieri c’è di nuovo l’uomo ritenuto tra i vertici dell’organizzazione, già sottoposto agli arresti domiciliari in una località del Nord Italia. Un’operazione importante che, con quest’ultimo provvedimento ha portato allo smembramento del gruppo con i trasferimenti in carcere delle ultime persone che si trovavano ancora in stato di libertà. Questo è stato possibile grazie agli elementi raccolti nella fase investigativa che ha consentito di sequestrare quattro chili di eroina: il valore della droga, quadruplicato sul mercato, avrebbe consentito di guadagnare fino a 1 milione di euro.