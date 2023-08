Drogato e ubriaco al mare, neanche il taser lo ferma: "E ora vi accoltello tutti"

Senigallia (Ancona), 21 agosto 2023 – È stata una nottata movimentata sul lungomare Da Vinci. Un uomo, in evidente stato di alterazione, ha infastidito alcuni clienti di un’attività commerciale della riviera senigalliese. Una volante della polizia in zona è immediatamente intervenuta, l’uomo però non si è affatto calmato alla vista dei poliziotti e ha sfoderato un coltello. Gli agenti sono riusciti a evitare il peggio, immobilizzando l’individuo attraverso una pistola a impulsi elettrici.

Andando con ordine: nell’ambito delle operazioni di controllo e di mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica disposte dal questore di Ancona, Cesare Capocasa, una volante del commissariato di Senigallia, poco dopo le ore 4 del mattino, tra sabato 19 e domenica 20 agosto, si è fermata per un controllo in un locale del lungomare Da Vinci. Gli operatori, qui, hanno notato un uomo che stava infastidendo alcuni clienti dell’esercizio commerciale, chiedendo con insistenza al barista di somministragli altre bevande alcoliche, nonostante l’evidente stato di alterazione alcolica. Alla richiesta degli operatori di mostrare i documenti d’identità, l’uomo ha iniziato a minacciarli avvicinandosi pericolosamente.

A quel punto, gli agenti hanno mostrato il taser, la pistola a impulsi elettrici, avvisandolo che in caso di una eventuale aggressione sarebbe stato necessario utilizzare lo strumento per placarlo. Le avvisaglie non hanno però sortito alcun effetto, anzi l’uomo ha estratto un coltello. Immediatamente gli è stato intimato di gettarlo a terra, ma anche questa richiesta è caduta nel vuoto. L’uomo non si è affatto calmato, ha cominciato anzi ad avanzare verso uno dei due poliziotti che ha dovuto lasciar partire la prima scarica. Nonostante il primo colpo di pistola elettrica, il soggetto è riuscito a voltarsi verso il secondo agente brandendo l’arma con estrema pericolosità. La seconda scossa si è rivelata decisiva per immobilizzarlo. Come da procedura, è stato richiesto l’intervento del 118 sul posto e condotto in ospedale per alcuni accertamenti. L’uomo è stato dimesso poche ore dopo. La visita ha riscontrato positività ad alcol, cocaina e oppiacei. È stato denunciato in stato di libertà per minaccia, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale oltre al porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere.