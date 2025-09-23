Droni sulla Global Sumud Flotilla: "Luci rosse in cielo sopra le barche. Paura? No, siamo pronti e sereni"

"Ne abbiamo visti un paio di droni ieri sera (domenica, ndr), c’erano queste lucine rosse che hanno fatto su e giù riprendendo tutta la flotta, e su alcune barche si sono anche interrotte le comunicazioni. Paura? Cosa possono farci gli israeliani rispetto a quello che fanno ai palestinesi? Sono europea, al massimo mi farò un paio di giorni di carcere perché sono nata in un Paese libero e a loro non conviene attaccare gli occidentali. Ecco perché bisogna manifestare per i popoli che la libertà non ce l’hanno". Apprensione ma niente paura sulla Seulle, l’imbarcazione a vela della Global Sumud Flotilla che in queste ore viaggia verso Gaza per protestare contro il massacro del governo israeliano e portare aiuti alla popolazione stremata. La voce che racconta il viaggio verso la Striscia è quella di Silvia Severini, impiegata 54enne di Ancona e mamma di due figli, uno dei quali, Lorenzo, studia Economia a Bologna e fa parte del collettivo Cambiare Rotta. Ieri, mentre mamma Silvia era in mare, Lorenzo era in tenda per supportare lo sciopero generale. Domenica sera sulla Flotilla sono tornati i droni, dopo quelli che una decina di giorni fa avevano provocato due esplosioni su altrettante barche ormeggiate vicino Tunisi. "Abbiamo dormito vestiti, come precauzione – spiega ancora Silvia – in modo da essere preparati a risvegli improvvisi. Ma a parte questo, siamo tranquilli. Poi stamattina guardando le foto delle piazze piene in tutta Italia mi sono commossa, ho finalmente riconosciuto il mio Paese che sa dire basta quando c’è bisogno, e che sa stare dalla parte dei deboli".

Tra le difficoltà che la Flotilla deve affrontare non ci sono solo i possibili incontri con l’Idf ma anche i rischi del mare, in una navigazione così impegnativa in mare aperto. Quando sono partiti da Porto Palo, in Sicilia, c’era un metro e mezzo d’onda e in tanti hanno sofferto il mal di mare per giorni. Insieme a Silvia sulla Seulle ci sono altri tre italiani, un turco, un curdo, uno scozzese e un austriaco: "Ci mancano lo svizzero e il napoletano e poi facciamo la barzelletta – scherza Silvia –, io sono l’unica donna a combattere contro tutti questi maschi, ma con me si comportano bene" spiega, mentre dal telefono arrivano le grida dell’equipaggio alle altre imbarcazioni e si sente il vento del Mediterraneo soffiare sulle loro vele. Ora si trovano a un giorno circa da Creta, dove dovrebbero incontrare le imbarcazioni dei pescatori greci che si uniranno a loro verso Gaza, oltre all’altra parte della flotta in arrivo dalla Tunisia. Con l’augurio, da tutte le piazze d’Italia, di un buon vento.

Eleonora Grossi