Due addetti agli scavi per attività sulle strade

Due gruista escavatorista. Codice offerta 1197442 Centro per l’impiego: CPI Ancona. Email: [email protected] Pec: [email protected] Tel: 0712137532 Azienda multiutility di Modena ricerca per la sede di Ancona due escavatoristi con esperienza di almeno 3 anni in attività di scavi stradali e fognature. Mansioni: effettuare scavi per posa di condotte varie su strada e trasporto materiali, attività di cantiere in collaborazione con la squadra. Altri requisiti: lingua italiana, patente b, c, cqc e auto propria. Richiesta esperienza nella guida di mezzi pesanti ed esperienza nella guida di mmt in scavi stradalifognature. Disponibilità a trasferte in ambito provinciale e regionale. Saranno preferiti candidati in possesso del patentino da escavatorista. Tipologia contrattuale: da valutare in considerazione del curriculum del candidato. Orario di lavoro: tempo pieno (40 ore settimanali). Per candidarsi inviare il curriculum a [email protected] segnalando il codice di riferimento 1197442.