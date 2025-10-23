Due aggressioni in centro. Denunciati sei giovani

Due aggressioni violente, in centro, a opera di giovanissimi. Erano avvenute a distanza di dieci giorni l’una dall’altra, la prima il 29 settembre e la seconda l’11 ottobre. In meno di un mese di indagini la polizia ha identificato i maranza che hanno creato pericolo e paura in città, nella zona tra piazza Roma e via Menicucci. Sono sei in tutto i bulletti, tutti 20enni, identificati e denunciati. I primi quattro, autori di un pestaggio ai danni di due coetanei in via Menicucci, l’aggressione del 29 settembre, devono rispondere di lesioni personali aggravate e minacce aggravate. Gli altri due, di origine tunisina e che avevano rubato e picchiato un connazionale per un monopattino elettrico, nell’aggressione dell’11 ottobre, sono stati denunciati per tentata rapina in concorso e lesioni aggravate.

I primi quattro avevano creato scompiglio in via Menicucci, poco prima delle 20. Scendendo dal bus in piazza Roma era scoppiato un litigio con due giovani di 23 e 25 anni che erano stati picchiati duramente tanto da riportare lesioni personali consistite in traumi cranico-facciali e fratture, con una prognosi di 15 giorni per uno e 30 giorni per l’altro.

L’accaduto, avvenuto in orario serale e da parte di più soggetti in concorso fra loro, incuranti della presenza di numerose persone nelle vie del centro, con una espressa indole alla prevaricazione sugli altri mediante la violenza, è stata considerata una minaccia e un concreto pericolo per la sicurezza dei cittadini. Nei confronti dei quattro, a tutela della sicurezza pubblica, il questore Cesare Capocasa ha emesso il daspo urbano, con divieto di accedere all’interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici che si trovano in corso Stamira, via Marsala e corso Garibaldi per tre anni.

In piazza Roma l’aggressione era avventa di sabato, attorno alle 21.30. La vittima aveva riportato una prognosi di 40 giorni. Anche nei confronti dei due tunisini il questore ha emesso il daspo urbano, con divieto di accedere e stazionare, all’interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi commerciali situati in corso Stamira, via Marsala e corso Garibaldi per la durata di un anno. Dal 1 gennaio a oggi sono stati emessi 13 daspo urbani e 7 fogli di via obbligatori dal comune di Ancona. Chi non li rispetta è punito con la reclusione e una multa. L’azione di prevenzione della polizia, già in atto da mesi nella zona, è stata implementata nell’arco della settimana e articolata su orari maggiormente critici.