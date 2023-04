Due anconetani con Emergency Roberto e Valentina salvano vite "E’ un’emozione fortissima"

di Pierfrancesco Curzi

Mare agitato, operazioni di salvataggio complicate, racconti strazianti da parte dei naufraghi. È questa l’esperienza vissuta dal personale di bordo della nave Life Support di Emergency, in queste ore in navigazione verso il porto toscano di Marina di Carrara, uno dei più lontani rispetto alle acqua Sar, Search and Rescue, libiche.

Siamo alla quinta missione della nave biancorossa di Emergency e a bordo sono ben due gli operatori sanitari anconetani. Oltre a Roberto Maccaroni, medical coordinator del progetto di Emergency, alla sua quarta missione su cinque da quando l‘imbarcazione battente bandiera panamense è stata messa in mare lo scorso autunno, c’è un’infermiera di Numana.

Si tratta di Valentina Biondini, ex collega dello stesso Maccaroni al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette dove lei è tuttora in servizio.

Quella iniziata una decina di giorni fa è la sua prima esperienza in un ambito del genere rispetto al lavoro in un reparto sempre più in difficoltà a causa della carenza di personale e alla mancanza di politiche per il suo rilancio: "Dopo sei anni al pronto soccorso di Torrette mi sono sentita pronta per questa esperienza a cui pensavo da tanto tempo _ racconta Valentina Biondini al Carlino durante la rotta di ritorno dal canale di Sicilia verso il porto assegnato dalle autorità italiane per lo sbarco dei 55 migranti raccolti nel Mediterraneo _. È stata un’emozione fortissima vedere quel gommone sovraccarico in mezzo al Mediterraneo essere soccorso dalla nostra nave. Così come è stata una forte emozione quando abbiamo comunicato loro di aver ottenuto il place of safety. Quelle persone, ormai salve, hanno iniziato a festeggiare cantando ringraziamenti a Dio. In queste ore ho parlato molto con loro, vengono da situazioni disperate, hanno tutti detto che gli piacerebbe lavorare e avere una vita normale.

Sto vivendo un’esperienza unica e sono contenta di aver fatto questa scelta".

La Biondini resterà a bordo della Life Support fino alla fine di maggio, quindi è molto probabile che prenda parte ad almeno un paio di missioni di salvataggio nel canale di Sicilia.

Intanto sta portando a compimento la sua prima missione. Come accennato in precedenza, la Life Support dopo aver raccolto 55 naufraghi alla deriva si sta dirigendo verso nord: "Questa mattina (ieri, ndr.) abbiamo superato le isole Eolie _ racconta Roberto Maccaroni, anconetano doc, ex dipendente di Ospedali Riuniti e da un paio di anni con un incarico di responsabilità in Emergency _ dopo essere passati attraverso lo stretto di Messina.

Una scelta legata anche alle condizioni meteo marine, piuttosto difficili.

In generale è stata una missione molto tribolata proprio a causa del mare agitato e in simili condizioni tutto diventa più difficile. Ora ci stiamo dirigendo verso Marina di Carrara, lungo il Tirreno, dove contiamo di arrivare mercoledì sempre in mattinata".

Con i migranti salvati l’attività di questi giorni a bordo della nave è anche quella dell’ascolto: "Abbiamo raccolto le testimonianze di alcuni di loro _ aggiunge Maccaroni _. Penso a una donna di origini nigeriane che ha raccontato la sua storia drammatica, comprese le condizioni in Libia.

I naufraghi ci hanno detto che come loro c’erano altre imbarcazioni alla deriva, tutte partite dal porto libico di Zuwara, ma molte sono state riportate indietro. Loro sono rimasti alla deriva su un gommone instabile per ore, fino a quando non li abbiamo recuperati. Il gommone stava imbarcando acqua, ancora un paio d’ore e avrebbero rischiato di annegare. Inoltre erano tutti bagnati, soprattutto di carburante, una condizione molto pericolosa per loro, col problema della ustioni e così via".