Due anni di lavori: ha riaperto la scuola d’infanzia Piccolo Principe

Completati i lavori iniziati nel 2021, riaperta la scuola dell’infanzia di Falconara Alta. Con una cerimonia molto partecipata, ieri il sindaco Stefania Signorini, assieme all’assessore Valentina Barchiesi e la professoressa Silvia Del Monte hanno tagliato il nastro del plesso intitolato al Piccolo Principe. La ristrutturazione radicale è stata possibile grazie a fondi Pnrr, ministeriali, regionali e comunali. Gli interventi hanno riguardato l’adeguamento sismico e la disposizione dei locali.

L’investimento complessivo del Comune è stato di oltre un milione di euro e ha garantito anche l’efficientamento energetico, il rifacimento di tutti gli impianti e la ristrutturazione del cortile. Alla festa hanno preso parte famiglie e, ovviamente, i tanti bimbi. "La scuola è la nostra priorità – ha detto la Signorini – perché è il luogo in cui si incontrano formazione, educazione e socialità. E’ stato bello vedere tante famiglie partecipare al rientro dei bambini, segno dell’importanza che la comunità attribuisce a questo edificio in particolare e al ruolo della scuola in generale. Abbiamo dato ai bambini un edificio più bello, più sicuro ed efficiente dal punto di vista energetico. Il percorso di messa in sicurezza delle scuole sta proseguendo a Castelferretti con la scuola Da Vinci ed è già pronto il progetto per il Polo scolastico del Centro, profondamente innovativo e con spazi da condividere con tutta la città".

I lavori, si legge ancora nella nota del primo cittadino, sono stati progettati sulla base di un confronto con le insegnanti, che ben conoscono le problematiche dell’edificio e hanno illustrato a tecnici e amministratori le loro esigenze.