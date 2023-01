Due anziani investiti a piedi e in bici: gravi

Anziana investita in strada del Cavallo, ricoverata a Torrette in prognosi riservata. Sul posto la polizia municipale che ha effettuato i rilievi, la dinamica è al vaglio degli agenti.

Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli agenti la donna stava attraversando, in direzione monte-mare, sulle strisce pedonali quando è stata investita.

L’incidente si è verificato ieri mattina poco dopo le 8,30 in strada delle Saline, nell’intersezione con strada del Cavallo. Alla guida dell’Alfa Romeo Giulietta che ha investito l’anziana c’era un 38enne senigalliese rimasto illeso.

Un altro incidente si è verificato poco dopo sulla statale, in via Raffaello Sanzio. Un 43enne di Chiaravalle, che si trovava alla guida di un mezzo pesante, avrebbe urtato un 64enne senigalliese che, in sella alla sua bicicletta viaggiava in direzione sud.

Il sinistro si è verificato all’altezza del distributore della Is, ad avere la peggio è stato il ciclista, ricoverato in ospedale in prognosi riservata. L’automobilista è rimasto illeso. Sul posto per i rilievi i carabinieri della compagnia di Senigallia che hanno ascoltato alcuni testimoni dell’accaduto. Il traffico ha subito lievi disagi per consentire rilievi e soccorsi.