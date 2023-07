Due arresti per droga Reagisce a un carabiniere e poi fugge: bloccato

Due extracomunitari arrestati per detenzione ai fini di spaccio in concorso. La vicenda risale al pomeriggio di sabato, quando i carabinieri della tenenza di Falconara marittima, che svolgevano un servizio di osservazione a Chiaravalle, hanno fermato per un controllo un uomo appena uscito da uno stabile. Lui deve aver capito che qualcosa non andava, tanto da spingere uno dei due militari e tentare la fuga. La sua corsa per le vie del centro, però, è terminata poco dopo. La gazzella del 112 lo ha infatti raggiunto e placcato proprio mentre il 30enne – risultato poi essere un cittadino extracomunitario senza permesso di soggiorno e quindi irregolare sul territorio nazionale - cercava con le mani di nascondere dietro un cespuglio mezzo panetto di hashish e coi piedi provava a calpestare la dose. La droga è stata prontamente recuperata dagli uomini dell’Arma. Si trattava, per l’appunto, di hashish del peso di circa 44 grammi. Sotto sequestro penale, è finito anche del denaro contante. La tentata fuga, la droga e le spinte ai carabinieri gli sono valse non solo l’arresto, ma anche una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale. I militi, a quel punto, non si sono fermati là. Una volta caricato in macchina, hanno proceduto al controllo anche dello stabile da cui è stato sorpreso mentre usciva. Nell’abitazione di un connazionale, anche lui 30enne, ma regolare, i carabinieri hanno trovato l’altra metà del panetto di hashish, dal peso di 42.5 grammi, oltre a materiale per il confezionamento, il taglio e la pesatura della droga. C’erano anche dei contanti e dei fogli scritti a mano che riportavano alcuni importi. Ad inchiodare i due arrestati, è stata la metà dell’adesivo presente su entrambi i pezzi di hashish, che, unito, formava un tennista con un trofeo. L’extracomunitario irregolare, su disposizione del pm di turno, ha passato la notte in camera di sicurezza, mentre il connazionale è ai domiciliari. Due ragazzi, ad Ancona, in via Madre Teresa di Calcutta sono stati sorpresi dalla polizia con modiche dosi di marijuana per uso personale: sanzionati. Nel weekend, 98 le persone identificate e 40 i veicoli controllati.

n.m.