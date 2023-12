Due assegni per il progetto t-shirt: bontà dalla cantina Santa Barbara

In occasione del pranzo Natalizio della Cantina Santa Barbara oggi, Stefano Antonucci consegnerà ad Anna Quaglieri e al direttore generale dello Iom Jesi Vallesina, Maria Luisa Quaglieri e a Giovanni Bomprezzi, presidente Fondazione Caritas Onlus, due assegni, contenenti la donazione relativa al progetto t-shirt nato in occasione della Festa organizzata per il tentennio del vino Le Vaglie 1992-2022. Con la Fondazione Caritas Onlus è stato creato un bellissimo progetto chiamato "Bevi Solidale". "Non avrei mai potuto immaginare che ‘Le Vaglie’ sarebbe diventato il mio vino del cuore, il vino che più di tutti ha rappresentato la mia storia e ha sempre accompagnato le tappe della mia vita – spiega Stefano Antonucci –. Infatti è il primo vino che ho creato. Ecco cosa il cuore mi ha portato e spinto a fare, quando un po’ con incoscienza un po’ con timore ha lasciato la banca e ha iniziato a fare vino". E tra t-shirt e bottiglie vendute a scopo solidale il suo impegno nel sociale prosegue e proprio oggi, durante il tradizionale pranzo di Natale, Stefano ha voluto con se anche i rappresentanti di Caritas e Iom per donare loro il ricavato delle iniziative benefiche ma anche per far sentire loro il calore dell’Azienda Santa Barbara, il cui successo è anche quello di essere ‘una famiglia allargata’.