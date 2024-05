Due auto fuoristrada sulla provinciale: colpa della fauna selvatica?

Vanno fuori strada sulla Provinciale del Conero: i conducenti in ospedale.

Attimi di paura, quelli vissuti ieri mattina, intorno alle 9.30, sulla strada che collega la città alla Riviera del Conero. Due auto – per cause ancora in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale – sono uscite di strade finendo sul margine della carreggiata, in mezzo all’erba.

Immediata la chiamata ai soccorsi: sul luogo del sinistro, un mezzo della Croce Gialla di Ancona e una pattuglia della polizia locale, per il recupero delle vetture, una Peugeot 208 nera e una Ford Fiesta color prugna. Le due utilitarie sono uscite di strada contemporaneamente, ma non è chiaro se vi sia stato un impatto.

Al momento, non si esclude nessuna pista: dall’abbaglio di luce solare, all’attraversamento di fauna selvatica. I due conducenti – un uomo di 64 e uno di 32 – dopo essere stati stabilizzati dai sanitari del 118, sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette con un codice di media gravità.

n.m.