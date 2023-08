Due bici per il bambino grazie ai City Angels

Arriveranno due bici al bambino di 12 anni, pachistano, che sognava una due ruote tutta per sé. L’appello dei City Angels, fatto ieri sul Carlino, ha dato i suoi frutti. "Ci hanno contattato addirittura in due – spiega Simona Fanesi, coordinatrice del gruppo di volontari – dicendo che hanno biciclette adatte al bambino. Siamo contentissimi. Una devono essere verificati i freni, l’altra ha anche un cestino e può essere utile alla famiglia anche per fare la spesa. La consegna avverrà nelle prossime ore". Due biciclette arriveranno quindi presto a casa della famiglia pachistana, ospite ai Salesiani del Piano, e seguita anche dai City Angels. Il nucleo ha tre figli e un quarto in arrivo e due biciclette saranno utili sia al bambino 12enne che tanto la sogna ma anche ai suoi due fratelli. Gli aiuti per i City Angels posso essere anche di altro tipo. L’associazione ha bisogno di coperte, cibo non deperibile, vestiti, scarpe e biancheria intima da donare ai senzatetto della città. Il gruppo esce due volte la settimana, la sera, per aiutare persone che vivono in strada e per fare da sentinella se succedono episodi di piccola criminalità.