Due bimbi gravi a bordo. Ancona è troppo lontana. Deroga per la nave ong

Un nuovo, drammatico, braccio di ferro durato molte ore. E ancora un porto dell’alto Adriatico al centro della polemica. Alla fine la Sea Eye 4, nave ong tedesca, con 144 i migranti a bordo, tra cui due neonati in gravi condizioni, ha ottenuto dalle autorità italiane lo sbarco a Reggio Calabria. Ma per tutta la giornata di ieri l’indicazione era quella di raggiungere Ancona, a quattro giorni di navigazione. Un approdo troppo lontanto, di qui la disperata trattativa. "Siamo molto preoccupati, entrambi i bambini non bevono ancora bene e sono molto deboli. Hanno sei e dodici mesi e uno di loro la febbre", aveva spiegato il medico di bordo Gerd Klausen. In serata la decisione di consentire lo sbarco a Reggio Calabria, anche per le cattive previsioni meteo. Ma questo tipo di situazioni è comunque destinato a ripetersi. Giovedì scorso la polemica era divampata intorno a un’altra nave ong, la Sea Watch 5, alla quale – pur avendo il cadavere di un ragazzo di 17 anni a bordo e non disponendo neppure di una cella frigorifera dove metterlo – era stato indicata Ravenna come porto di approdo. Poi c’era stato il dietrofront e lo sbarco a Pozzallo. Con una coda giudiziaria, resa nota soltanto ieri: il fermo amministrativo di 20 giorni. Un provvedimento che ha indignato Giorgia Linardi, portavoce di Sea Watch: "Non c’è fine alla disumanità del governo".

m. p.