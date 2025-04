Due chili di cocaina nel furgone: coppia arrestata

A bordo del furgone portapacchi con più di due chili di cocaina occultati in uno zainetto. A tradirli, però, un sospetto nervosismo durante un controllo dei carabinieri della locale Tenenza i quali, una volta effettuata la perquisizione, hanno scoperto la droga e hanno così provveduto all’arresto di un uomo e una donna con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Ventinove anni lui, trentotto lei. Entrambi italiani e già noti alle forze dell’ordine. Sono finiti nei guai martedì pomeriggio, quando una pattuglia dell’Arma di Falconara, impegnata in un controllo alla circolazione stradale, ha intimato l’alt ad un furgone per il trasporto merci, in una zona periferica della città. Durante l’ispezione del veicolo, i due occupanti hanno subito mostrato segni evidenti di nervosismo e agitazione.

Un comportamento che ha indotto i carabinieri a volerci vedere più chiaro, tanto da spingerli ad approfondire le verifiche effettuando una minuziosa perquisizione del furgone, utilizzato per la consegna di pacchi e corrispondenza.

Durante la ricerca, nella cabina di guida del veicolo è stato rinvenuto uno zaino, nascosto tra i sedili, al cui interno erano contenuti ben otto involucri termosigillati, contenenti varie quantità di cocaina sotto vuoto, per un peso complessivo di oltre due chilogrammi. Nel corso della perquisizione è stato trovato anche del denaro contante, che è stato considerato verosimilmente provento delle attività di spaccio sul territorio, che insieme al mezzo utilizzato per il trasporto della droga è stato sottoposto a sequestro.

A seguito del clamoroso rinvenimento, i militari falconaresi hanno provveduto all’arresto dei due soggetti. Il 29enne è stato trasferito nel carcere di Montacuto, mentre la 38enne è stata condotta alla casa circondariale di Pesaro. Il giudice per le indagini preliminari di Ancona ha quindi convalidato l’arresto, confermando la misura della reclusione in carcere.

Sono, tuttavia, in corso ulteriori indagini – coordinate dalla Procura della Repubblica di Ancona – al fine di chiarire la possibile destinazione di una così ingente quantità di cocaina, probabilmente diretta ad alimentare lo spaccio al dettaglio sul territorio marchigiano.

L’importante operazione ha evidenziato ancora una volta l’impegno dell’Arma, attraverso il dispositivo di controllo del territorio composto dalle pattuglie della Radiomobile, delle Tenenze e delle Stazioni dei carabinieri che quotidianamente sono impiegate in strada, per contrastare la piaga del traffico delle sostanze stupefacenti, contribuendo a mantenere la sicurezza nelle zone più vulnerabili della comunità e a colpire i fiorenti affari delle organizzazioni dedite allo specifico ambito criminale.