Due chili di droga a Morro d'Alba: giovane patteggia

Sfrecciava a forte velocità, per le vie del centro, quando ha attirato l’attenzione dei carabinieri, che si sono decisi a fermarlo per un controllo. Alla guida di una Volkswagen Passat c’era un 22enne, trovato con oltre due chili di droga. La sostanza stupefacente, di diverse qualità, era nascosta dentro una borsa frigo. Il nascondiglio però era servito a poco, perché i carabinieri si erano insospettiti e avevano voluto guardare proprio nella borsa. Per quella droga, per lo più hashish, il giovanissimo ieri ha patteggiato la pena a un anno e 8 mesi di carcere (pena sospesa) davanti alla gup Francesca De Palma. Le manette per lui, difeso dall’avvocato Emanuele Senesi, erano scattate il 7 giugno, a Morro d’Alba. I carabinieri della Compagnia di Jesi aveva effettuato dei posti di controllo e il 22enne, jesino, aveva suscitato sospetti, perché al volante della vettura aveva fatto diversi passaggi in centro a velocità sostenuta. Quando lo avevano fermato aveva iniziato a sudare e ad agitarsi, ma non andava così forte da aver violato il codice della strada. Doveva esserci dell’altro. Era scattata la perquisizione e aprendo la borsa frigo i militari avevano visto diversi involucri contenenti un chilo e 900 grammi di hashish, 29,7 grammi di cocaina e quasi due etti di marijuana. Per i carabinieri l’imputato avrebbe ceduto un etto di hashish a un soggetto non identificato che l’aveva pagato 800 euro.