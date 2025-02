Due cinghiali a spasso per il centro di Ancona. Video

Ancona, 28 febbraio 2028 - Coppia di cinghiali a spasso per Ancona nella notte appena trascorsa. Decine di segnalazioni sui social.

In un primo video gli animali selvatici sono stati filmati in via Torresi, mentre procedevano a zig zag tra le automobili. Un veicolo è stato costretto a fermarsi per aggirarli.

In via Martiri della Resistenza gli ungulati, ammesso che si tratti degli stessi due esemplari, sono stati seguiti da un'auto delle forze dell'ordine.

Emblematica, in fine, la foto scattata dinanzi al Palazzo del Popolo, sede del Comune di Ancona, dopo che i due cinghiali aveno passeggiato lungo il Viale della Vittoria, il principale boulevard della città.

Nelle scorse nottate un cinghiale era stato notato durante una camminata da via Urbino verso via Ragusa, in discesa, per arrivare fino alla sede della Croce Gialla di Ancona.

E ancora, si ricorderà gli avvistamenti dei giorni precedenti, specialmente nella zona di Posatora, quando ben due animali selvatici sono stati notati a spasso nelle vie del quartiere dorico. Senza dimenticare il branco che era stato invece visto in via Flaminia.

Nei giorni scorsi il vicesindaco del Comune di Ancona con delega alla Sicurezza Giovanni Zinni aveva confermato l’intenzione di proseguire nelle azioni di cattura: "Non ci fermiamo – aveva raccontato al Carlino –, andiamo avanti e una gabbia è sempre posizionata. È un sistema da mettere a regime per il quale ci vuole la collaborazione di più enti e anche fondi ma non molliamo".