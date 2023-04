La giunta ha approvato il progetto di realizzazione di due colonnine per la ricarica elettrica presentato da Astea Spa. L’intervento rientra nel progetto "e-mobility" avanzato da Astea e approvato dalla giunta comunale a marzo scorso. Le due nuove colonnine sono in piazza Gramsci per fornire del servizio la zona del centro storico e in via Pantani, per rispondere alle esigenze della cittadella sportiva della Vescovara. "Non saranno le prime che Osimo avrà su suolo pubblico: già due anni fa la Osimo Servizi aveva installato una colonnina nel piano terra del maxiparcheggio, dove dall’anno scorso, su indicazione della giunta comunale, le auto elettriche possono sostate gratuitamente – spiega il sindaco Simone Pugnaloni -. Un provvedimento voluto per incentivare proprio l’utilizzo di mezzi a impatto ambientale zero e rispondere così alle rinnovate esigenze di transizione ecologica". Il Comune poi provvederà entro l’anno a installare nuovi pannelli fotovoltaici su propri edifici scolastici usufruendo dei fondi statali da 130mila euro stanziati per tre annualità. "Il progetto prevede un impianto da 50 Kw sopra la scuola media di piazzale Bellini e uno da 10 Kw sull’asilo Girotondo, riuscendo a renderli così autosufficienti dal punto di vista energetico, così come è stato già fatto implementando nei mesi scorsi i pannelli presenti sulle scuole elementari di Osimo Stazione, sulle Marta Russo e le Fornaci Fagioli". Per ridurre di almeno il 40 per cento il consumo elettrico, inoltre, è già partito il cambio a led della pubblica illuminazione da parte della Osimo illumina srl, che presto realizzerà anche nuovi punti luce in città, sempre a led.