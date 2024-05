Due Comuni contro il nuovo impianto eolico

Eolico sul monte Miesola, dopo il no del territorio che nei giorni scorsi ha avviato una raccolta firme, i sindaci di Fabriano e Sassoferrato, preoccupati, chiedono l’inchiesta pubblica. Dopo le polemiche sui mega impianti di fotovoltaico a Sassoferrato e a Fabriano, nel mirino finisce ora il progetto eolico nel territorio a cavallo dei due Comuni, costituito da 8 pale da 200 metri da installare davanti al Monte Cucco. Ad avanzare la proposta è stata il 23 marzo scorso, la ditta Fri-el spa che ha presentato il progetto al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica. Si tratta di un’istanza per la costruzione di un impianto maxi eolico di potenza complessiva pari a 47.6 Megawatt sul Monte Miesola, lungo il crinale degli Appennini, nell’area delimitata dalle frazioni di Pantana e Rucce. I Comuni interessati non hanno poteri autorizzatori. Ma il Comune di Fabriano annuncia di "aver rivolto formalmente, assieme al sindaco di Sassoferrato Maurizio Greci, al consiglio regionale la richiesta, da inoltrare al Ministero di disporre l’inchiesta pubblica per la fase di consultazione relativa alla Valutazione di impatto ambientale del progetto. Tale strumento normativo – aggiungono dall’amministrazione guidata dal sindaco Daniela Ghergo - consente di discutere e approfondire gli impatti del progetto in un contesto di piena ed effettiva partecipazione delle comunità coinvolte. Le preoccupazioni – aggiunge - attengono alla tutela del paesaggio e delle nostre montagne, considerato che le pale eoliche raggiungono un’altezza di 200 metri, ma anche alle opere propedeutiche alla realizzazione dell’intervento. Pregiudicato sarebbe il patrimonio forestale, l’equilibrio complessivo della vita della flora, della fauna e dei volatili che insistono nell’area che lambiscono i confini del parco naturale del monte Cucco. Senza contare l’inquinamento acustico che si genererebbe, incidendo, in modo determinante, anche sulla minore fruibilità turistica". Di recente si è anche costituito un comitato di cittadini per dire "no" al progetto: raccolte in pochi giorni oltre 500 firme in rete. "L’amministrazione - dichiara il sindaco Ghergo – pur essendo a favore delle energie rinnovabili, che garantiranno la transizione energetica, tuttavia ritiene che sia assolutamente necessaria una regolamentazione normativa che consenta ai territori interessati, soprattutto a quelli delle aree interne e montane, le più soggette a istanze di realizzazione di impianti di energie alternative, di individuare le aree idonee sul proprio territorio, evitando che esso venga deturpato e depredato da soggetti economici mossi solo dall’obiettivo del profitto economico, che nulla lasciano a beneficio della comunità locale".

Sara Ferreri