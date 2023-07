Due comunità in lutto: oggi i funerali

Non è stata svolta l’autopsia sul corpo di Lorenzo Ferri. La salma è stata riconsegnata ai familiari per la cerimonia funebre. La camera ardente è allestita da ieri pomeriggio alle 15 alla casa funeraria Biondi a San Biagio di Osimo. Oggi è il giorno del lutto più profondo. I funerali si tengono stamattina alle 10.30 nella chiesa di San Nicola a Sirolo. Due città sono in lutto, Sirolo dove viveva ormai da un po’ con la sua famigliola, e Osimo, la sua di origine. "Una notizia che lascia sgomento in tutta la città – dice il sindaco di Osimo Simone Pugnaloni – A nome mio personale e di tutta la città sentite condoglianze alla famiglia Ferri, una grande abbraccio a tutti". La consigliera di opposizione per X Sirolo Fabia Buglioni aggiunge: "Non ci sono molte parole per quello che è accaduto. Una tragedia che colpisce ingiustamente una giovane famiglia ed i suoi cari. Un abbraccio enorme a Giovanna alla sua famiglia. Ci vuole tanta forza per trasformare un dolore del genere in qualcosa di diverso che non sia strazio. L’affetto e la vicinanza delle comunità sirolese credo siano tangibili anche se possono poco di fronte a tanta disgrazia".