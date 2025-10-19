Due comunità nel dolore: "Una violenza brutale che ci lascia tutti attoniti"

Due comunità sconvolte da una tragedia piombata tanto improvvisa quanto inspiegabile. "Eku era un ragazzo ottimo, pacifico, nemmeno se ammonito aveva atteggiamenti aggressivi, era sempre rispettoso – lo ricorda con la voce rotta dalla commozione Gaetano Marinelli, presidente della società di calcio A 5 Virtus team nella quale Hekuran ha giocato per alcuni anni –. Aveva legato con i compagni di squadra e non ha mai dato alcun problema. Negli ultimi due anni aveva anche un’occupazione piuttosto stabile a Senigallia con il fratello che aveva fatto l’alberghiero come lui. E’ un ragazzo di buona famiglia, i genitori sono grandi lavoratori, impegnati a dare un presente e un futuro dignitoso ai loro tre figli. Una tragedia indescrivibile, forse una vendetta mentre stava andando a riprendere l’auto, dopo una serata di svago come quelle che abbiamo trascorso tutti noi da giovani. Qui a Fabriano non ci sono più molti locali per i ragazzi così in tanti scelgono di andare verso l’Umbria e Perugia in particolare. Forse a Fabriano non sarebbe accaduto? Difficile dirlo. Non posso pensare ai genitori che non vedono rincasare il loro figlio e poi ricevono la telefonata che non vorresti mai ricevere. Purtroppo da quello che sentiamo al tg o leggiamo dalle cronache, ultimamente c’è grande facilità nell’uscire coi coltelli. Eku e i suoi genitori erano ben integrati, rispettosi ed educati ma non sempre è così, purtroppo".

Gli amici fabrianesi lo descrivono come "bravo ragazzo, cultore della palestra e fitness", "amico, dal cuore d’oro". "molto legato alla sua famiglia" e "amante degli animali". "La morte di Hekuran – commenta don Aldo Buonaiuto, parroco di San Nicolò di Fabriano e direttore diocesano per i migranti - è una tragedia per la sua famiglia e per l’intera comunità perché calpesta la sacralità della vita. Come pochi giorni fa a Palermo, a Perugia un’occasione di svago e di spensieratezza si è tramutata nel suo opposto e dobbiamo interrogarci noi adulti su quali modelli valoriali e riferimenti etici impostiamo l’educazione dei giovani. Il colpo letale inferto al petto di questo giovane è una ferita gravissima che sanguina nel cuore di tutti e di ciascuno. Nessuna società può dirsi progredita e civilizzata quando la violenza diventa strumento di sopraffazione. I futili motivi all’origine di un gesto così atroce accrescono in noi dolore e sconcerto, rendendo necessario un esame di coscienza individuale e collettivo sul baratro in cui sta precipitando l’idea stessa di convivenza pacifica e umanamente accettabile".

"Fabriano – commenta la sindaca Daniela Ghergo – è attonita di fronte alla tragedia che ha coinvolto un nostro giovane concittadino. La brutale violenza che spezza una giovane vita rappresenta l’aberrazione dei principi su cui fondiamo la nostra convivenza civile. Esprimo vicinanza e cordoglio alla sua famiglia, anche a nome dell’Amministrazione comunale, in un momento così doloroso dove le parole lasciano spazio al silenzio, al rispetto e alla solidarietà di un’intera comunità".

Anche Vittoria Ferdinandi, sindaca di Perugia, città ‘gemellata’ culturalmente con Fabriano, assieme all’intera giunta e al consiglio comunale "esprimono il più profondo dolore per la morte del giovane. La notizia - spiega - ha scosso tutti noi, come persone e come istituzioni. Siamo vicini, con affetto e rispetto, alla sua famiglia e ai suoi amici che oggi vivono un lutto insopportabile. E’ difficile accettare che una vita così giovane si interrompa in modo tanto drammatico. Riponiamo piena fiducia nel lavoro delle forze dell’ordine e dell’autorità giudiziaria". Sara Ferreri