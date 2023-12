Due comunità piangono. Bruno Belvederesi

Castelfidardo e Offagna piangono la scomparsi di Bruno Belvederesi, deceduto la vigilia di Natale. Noto commerciante, per anni proprietario di un negozio di vendita e riparazione di elettrodomestici a Sant’Agostino a Castelfidardo, ma nativo di Offagna, è scomparso a 82 anni. Era scivolato in casa procurandosi una frattura che l’aveva costretto al ricovero in ospedale, poi sarebbero sopraggiunte le complicanze. Addolorati la moglie Rita e la figlia Annarita. Belvederesi era nativo di Offagna appunto, tanto che il sindaco Ezio Capitani lo ricorda così: "Persona amabile e di alti ideali. Bruno apparteneva ad una storica famiglia di Offagna, socialmente e politicamente impegnata e che per tanti anni ha gestito il forno, attività che attorno agli anni Sessanta del secolo scorso ha rappresentato un punto di riferimento importante per tutta la comunità. Poi, nonostante il trasferimento a Castelfidardo per dedicarsi completamente ad una nuova attività che aveva avviato, era sempre rimasto molto legato ad Offagna e alle sue vicende che seguiva con grande partecipazione anche sui social. Alla famiglia porgo le mie più sentite condoglianze a nome mio personale e di tutto il paese". Il funerale si è celebrato ieri mattina nella chiesa del Sacramento.