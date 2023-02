Due donne per la nuova segreteria del Pd Sindaci e consiglieri: ecco chi appoggia chi

Il Pd nelle Marche è senza segretario da quasi tre anni nonostante vari tentativi di ricostruzione rivelatisi inutili fino al commissariamento del partito. Tra appena quattro giorni tutti i cittadini che si riconoscono nei valori del centrosinistra, anche i non iscritti, potranno votare per le primarie. Ci sono due donne a contendersi il ruolo: Michela Bellomaria, 41 anni, ex operaia e operatrice sanitaria precaria, vicesindaco di Cerreto d’Esi e Chantal Bomprezzi, 32 anni, ricercatrice universitaria con un dottorato in giurisprudenza e consigliera comunale di opposizione a Senigallia.

Già ben delineati nel centrosinistra e nel partito i sostegni alle due ‘contendenti’. Michela Bellomaria può contare sul sostegno dei sindaci del capoluogo Valeria Mancinelli e di Castelplanio Fabio Badiali. Chantal Bomprezzi invece su quello di diversi sindaci: Lorenzo Fiordelmondo (Jesi), Simone Pugnaloni (Osimo), Thomas Braconi (Agugliano), Letizia Perticaroli (Serra de’ Conti), Marco Sebastianelli (Tre Castelli), Riccardo Pasqualini (Barbara) e Damiano Bartozzi (Montemarciano). La vicesindaco di Cerreto d’Esi ha il sostegno di cinque consiglieri regionali i quali si sono già espressi a suo favore: Maurizio Mangialardi, Andrea Biancani, Micaela Vitri, Anna Casini e Fabrizio Cesetti. Mentre la consigliera comunale di Senigallia può contare sull’appoggio già dichiarato dei consiglieri regionali Antonio Mastrovincenzo e Romano Carancini.

La candidatura di Michela Bellomaria è stata lanciata da una squadra delle ‘nuove leve’ Pd. "Siamo consapevoli – hanno dichiarato – che la transizione generazionale tra la classe dirigente del nostro partito sia un tema politico sul quale saremo chiamati a misurarci: intendiamo farlo mettendo in campo tutto il nostro impegno, entusiasmo, capacità e visione politiche, coniugati con le nostre competenze maturate come dirigenti ed amministratori. Vogliamo utilizzare le cinque parole per un nuovo partito ‘adesso, squadra, vicinanza, chiarezza e territorio’, quali base del nostro programma che andremo ad arricchire dei contributi di tutti coloro che si riconosceranno nel nostro progetto. Metodo nuovo, entusiasmo, spirito di servizio, nuove prospettive: ecco come pensiamo debba essere il nuovo Pd Marche".

La candidatura di Chantal Bomprezzi è stata caldeggiata da 23 giovani dem per un "Pd Marche innovativo, inclusivo e sostenibile". Il suo obiettivo e quello di chi la sostiene è "cambiare il Pd delle Marche dopo anni di sconfitte e inattività". Al centro per lei "l’attenzione al mondo del terzo settore, la lotta per ridurre le disuguaglianze". E ancora "potenziare il welfare, un sistema che in questi anni la destra ha sempre più ridotto ai minimi termini, la lotta al precariato". "Consapevoli che il nostro vero avversario è la destra che governa, senza visione, la nostra Regione e il nostro paese – si legge nella mozione a sostegno di Chantal Bomprezzi – insieme dobbiamo fare una battaglia sulla ricostruzione di una visione lungimirante". Domenica si vota nelle varie città dalle 8 alle 20. Possono farlo "tutti i cittadini iscritti alle liste elettorali con un documento di identità e la tessera elettorale".