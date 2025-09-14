Due donne picchiate dai compagni violenti e soccorse nella notte

Ancora donne maltrattate da mariti violenti, ancora episodi inaccettabili di sopruso. Due gli episodi che si sono verificati a poca distanza temporale l’uno dall’altro venerdì notte e che ha richiesto l’intervento delle forze sanitarie e di quelle dell’ordine.

Il primo è avvenuto in zona Grazie. Una ragazza di 23 anni di origine asiatica è stata picchiata dal compagno all’interno dell’abitazione nella quale la coppia convive. La telefonata d’allarme è arrivata al 112. Alle Grazie sono state convogliate le ambulanze della Croce Gialla e poi sono arrivate le volanti della polizia che sulla base delle testimonianze raccolte hanno tentato di ricostruire l’accaduto. La giovane è stata medicata sul posto e poi condotta al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette con un codice di media gravità.

L’altro episodio si è verificato poco dopo, nel corso della notte a Torrette, dove in un parco del quartiere è stata picchiata dal compagno una donna di 50 anni. Anche in questo caso sono intervenute l’ambulanza della Croce Gialla e la volante della polizia. Al momento non sono ancora chiari i motivi dell’aggressione. Nella coppia pare che ultimamente le cose non andassero per il verso giusto. I due si sono confrontati per chiarirsi, ma le parole hanno purtroppo lasciato presto il passo alla violenza. Anche in questo caso alla donna sono state fornite le rassicurazioni del caso e le cure sanitarie. Ora le due vittime di aggressione avranno la possibilità di denunciare il comportamento violento dei loro compagni, avviando così la procedura per la pratica di maltrattamenti in famiglia che prevede pene sempre più severe a danno di chi commette violenza sulle donne per qualsiasi motivo.

I codici rossi sono in triste aumento anche nella nostra provincia, dove si sono verificati anche gravissimi tentativi di omicidio a danni di donne indifese. La Croce Gialla è poi intervenuta attorno alle 21 circa in piazza Cavour per un uomo di 50 anni che ha perso il lume della ragione per il tanto alcool che aveva bevuto sul posto. I carabinieri hanno cercato di placarlo, anche se hanno avuto il loro bel da fare. E’ stato portato all’ospedale di Torrette.