Due eventi celebrano l’arte postale. Appuntamento con Ruggero Maggi

La provincia anconetana celebra oggi la ‘Giornata internazionale dell’arte postale’ con due eventi che coinvolgono il Museo d’Arte Moderna e della Mail Art di Montecarotto e il Museo d’arte moderna, dell’informazione e della fotografia di Senigallia. Tutto nasce dal progetto ‘M.A.D. Mail Art Day’, lanciato alla fine del 2022 da Ruggero Maggi per ricordare Ray Johnson, nato appunto il 16 ottobre, e definito "il più famoso artista sconosciuto di New York". Fondando nel 1962 la New York Correspondence School, con cui si beffeggiava delle varie scuole d’arte per corrispondenza che ai tempi sorgevano numerose negli Usa, Johnson segnò con questo deflagrante momento iniziale il ‘big bang’ della Mail Art. Ed è proprio Maggi a curare la mostra che sarà inaugurata oggi (ore 18) a Montecarotto, dove resterà fino al 10 gennaio. L’evento riunisce alcuni progetti curati da Maggi durante il 2024: ‘Mail art, arte in trincea’, ‘Mail art poetry – Poetry is resistance’, ‘Utsanga’, ‘OIMA’ e ‘Save Artpool’.

Il museo di Montecarotto, attivo dal 1984, è stato ideato e fondato da Carlo Emanuele Bugatti, e voluto dall’Amministrazione comunale all’interno di un progetto inedito di museo diffuso sul territorio dell’allora Provincia. Il museo collabora stabilmente con il MUSINF, inaugurato nel 1981. Ed è proprio qui che domani (ore 17) sarà inaugurata la mostra ‘Io e Ruggero Maggi – GAC’, a cura di Stefano Schiavoni. Fino al 17 novembre saranno esposte le opere dei due artisti postali italiani, Maggi e Guglielmo Achille Cavellini, legati da una profonda amicizia. Questo nuovo progetto ripropone e consolida una sperimentata collaborazione, da sviluppare operativamente nel prossimo futuro attraverso l’esposizione dei lavori dei principali protagonisti internazionali della Mail Art presenti nell’archivio senigalliese del Musinf, sfruttando la centralità dell’operazione ‘M.A.D.’.

Verrà inoltre presentato un video con una breve storia della mail art realizzato da Maggi nel 2021 per Il Tavolo dei ‘postali’ organizzato da Fabio Bonacina, l’Unione Stampa Filatelica Italiana, il quotidiano online Vaccari News, l’Istituto di Studi Storici Italiani ‘Aldo Cecchi’ e anche il Museo Storico della Comunicazione.