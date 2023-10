Due famiglie "rivali". Spunta anche una rissa per la nuora non gradita

"E’ un momento di estrema tristezza, dolore e di profondo raccoglimento. Questa famiglia e questo caso è seguito da tempo dai nostri servizi sociali per il quale sono state attivate tutte le misure di tutela, in collaborazione fattiva con la rete anti–violenza che opera sul nostro territorio". Così il sindaco di Cerreto d’Esi David Grillini che ieri mattina assieme all’assessore Michela Bellomaria ha seguito da vicino il tragico evento. "Abbiamo adottato tutte le tutele del caso ma evidentemente non sono state sufficienti" aggiunge. E poi spiega: "La rete è composta da tutti i Comuni dell’Ambito territoriale sociale 10 (tra cui il nostro), Ast2 (consultorio familiare, pronto soccorso, servizio psichiatrico e servizio dipendenze patologiche), forze dell’ordine e associazione Artemisia. Ora siamo impegnati nell’ adeguato supporto e tutela del minore coinvolto. La nostra comunità è scossa da questo dramma, siamo veramente tutti addolorati. Abbiamo adottato tutte le tutele del caso ma evidentemente non è bastato. Abbiamo operato in una fattiva collaborazione con tutti i soggetti coinvolti, con tutte le armi a disposizione".

Parla di "situazione incresciosa" il sindaco che ieri mattina si è subito attivato. "Si pensa sempre che questi fatti possano avvenire altrove e invece avvengono anche nelle piccole comunità. C’è una minorenne coinvolta e abbiamo fatto già incontri per metterla in sicurezza dal punto di vista sanitario e psicologico". La vittima aveva chiesto aiuto, era stata protetta dal centro antiviolenza e seguita anche dai familiari di lei. Non erano mancati contrasti tra lui e le persone vicine alla donna. Ad aprile scorso la donna era stata coinvolta in una rissa davanti al centro commerciale Il Gentile perché non gradiva la futura nuora del figlio, trentenne con precedenti legati relativi agli stupefacenti ed estorsione. Due famiglie in guerra: una rissa tra sei persone, compresa la vittima, nel parcheggio del parcheggio del centro commerciale Il Gentile. Il 15 aprile scorso i membri dei due nuclei si erano incontrati per caso e lì erano volate parole grosse. E giù calci, pugni, schiaffi, tra uomini e donne. Tutto perché la nuora non era gradita. Lividi, vestiti stracciati, graffi, ematomi e per tutti 10 giorni di prognosi. Nemmeno dopo l’intervento della polizia gli animi si erano placati.

Dopo i provvedimenti del tribunale e il braccialetto elettronico per Franco Panariello, Concetta e sua figlia che ha due fratelli gemelli erano un po’ più serene. Speravano di poter vivere più tranquille rispetto all’ultimo anno di inferno. Lui stesso, il padre ed ex marito killer avrebbe chiesto aiuto ad uno psichiatra dell’ospedale di Fabriano che gli avrebbe prescritto delle cure. Viveva da solo, ad almeno 15 minuti di auto da loro nella frazione Cancelli di Fabriano ai confini con l’Umbria. Non è chiaro se la vittima e sua figlia sapessero che lui aveva ancora le chiavi dell’appartamento dove vive l’ex moglie. Fatto sta che lui con il braccialetto elettronico è salito in macchina in piena notte, ha percorso venti chilometri con il coltello. E’ entrato con gli occhi carichi di odio e pochi istanti dopo... le mani bagnate indelebilmente di sangue.