Due giornate a Santa Maria Nuova dedicate al folk e alla pizzica

Ritorna domani e domenica "Pizzica&Spizzica". La banda musicale comunale La Lombarda organizza il suo consueto appuntamento estivo dedicato ai travolgenti ritmi della Pizzica del Salento e della Musica Folk. La festa si svolgerà in piazza Magagnini e l’ingresso sarà gratuito. Domani si inizierà alle 19,30 con la compagnia del "Solstizio Mediterraneo" che introdurrà alla pizzica. Alle 21 inizierà lo spettacolo di danze del sud con i ballerini della stessa compagnia del "Solstizio Mediterraneo". Seguirà alle 21,45 il concerto di musica popolare salentina con il Trio Bianco, Anglano e Casciaro. Sul palco Giulio Bianco, polistrumentista del Canzoniere Grecanico Salentino, Giacomo Casciaro e Giuseppe Anglano. In scaletta accanto ad alcuni estratti di "Di zampogne, partenze e poesia" di Bianco (Cgs 2018) anche alcuni classici della tradizione popolare Salentina riarrangiati in chiave minimale e moderna. Il suono del trio è potente e ricercato, la loro musica da ascoltare e danzare. Per tutta la durata della festa saranno aperti stand gastronomici. Si potranno assaggiare piatti della tradizione marchigiana e salentina.