Due giorni di sport nei campi del Liceo

Vi piacerebbe attivare e rinvigorire il vostro corpo esplorando metodi moderni basati su tecniche collaudate da millenni di storia dell’uomo? Bene, il calisthenics e il tai chi chuan è esattamente quello che vi serve: per saperne di più basta andare sabato e domenica prossimi nei campi all’aperto del Liceo, gli istruttori di due discipline che trovano radici e ispirazioni nelle arti marziali orientali sono a vostra diposizione. Giusto per capirsi: lo spazio dedicato al benessere del corpo sarà solo una goccia nel mare magnum delle molteplici attività previste da We Match la due giorni presentata nei locali dell’Oscar Wilde da Giacomo Mosca alla presenza del vice sindaco Samuele Animali. Due giornate dedicate a ambiente, cultura e sport rivolte a tutti i cittadini senza limite di sesso o età, il momento clou del lavoro di un anno il cui ricavato sarà devoluto in beneficienza per finanziare un progetto in collaborazione con L’Asp ambito IX che abbia una utilità concreta a favore delle cittadinanza. Un evento, sottolineano dagli organizzatori, per favorire aggregazione condivisione e vivere lo spazio urbano immaginando il futuro: tornei di basket 3 x 3 e tiro libero, biliardini, calcio a 5 pallavolo 3 x 3, ping pong beach volley, beach tennis, pattinaggio, tiro con l’arco per i più ‘impegnati’ pronti scacchi e carte da burraco. Per tutti e per tutti i gusti (per le iscrizioni chiamare il n 340 542 1721): sabato e domenica occhi al cielo e l’augurio di rito, che il (bel) tempo sia con voi ….

g. a.