Due Giorni Marchigiana: il ritorno della classica ciclistica internazionale nelle Marche

La Due Giorni Marchigiana ritornerà sabato 24 e domenica 25 maggio. Si ripete come consuetudine l’appuntamento con la grande classica del calendario ciclistico, internazionale per Elite e Under 23, 43a edizione, grazie all’impegno organizzativo dello Sporting Club Sant’Agostino del presidente Bruno Cantarini che riporta sulle strade fidardensi un evento di punta, uno dei due a carattere internazionale nelle Marche, tanto da essere riconosciuto tra i "grandi eventi" promossi dalla Regione.

Tradizione, qualità e quantità nella corsa che vedrà in gruppo 175 iscritti, il massimo, spalmati su 35 squadre: le più prestigiose italiane, quattro marchigiane (Vpm Moretti Porto Sant’Elpidio, Calzaturieri Montegranaro, Cam Fermo costruzioni & ambienti, Area Zero Caffè Mokambo Ancona) e cinque straniere: Tufo Pardos Prostejov (Cechia), Zappi racing team (Gran Bretagna), Max solar cycling team (Germania), i Team Emirates (Emirati Arabi uniti) e Monex Pro cycling team (da San Marino ma con ciclisti messicani).

La prima giornata - sabato 24 - è quella dedicata agli scalatori e al Gran Premio Santa Rita Trofeo Foridra, con partenza alle 13 dal bivio Querciabella e arrivo previsto in zona Sant’Agostino intorno alle 17. La corsa si sviluppa su due circuiti mantenendo, su richiesta degli stessi direttori sportivi, per spettacolarità e difficoltà, l’impegnativa variante introdotta lo scorso anno, con negli ultimi due giri un tratto al 14%.

Domenica 25 va in scena il Trofeo Città di Castelfidardo abbinato al marchio Cisel, gara ideale per velocisti con start e traguardo in via Che Guevara, in zona Cerretano. Il percorso si dipana su un circuito pianeggiante di km 22,600 da ripetere otto volte. Partenza alle 13, arrivo intorno alle 17.