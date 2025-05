Due giorni per Lattanzi, il missile anconetano

Una due giorni per omaggiare il ricordo del formidabile pilota Giuseppe Lattanzi, conosciuto da tutti come "il missile anconetano". Ad organizzarla, sabato e domenica, sarà il Club Auto Moto Storiche di Ancona. Lattanzi scomparve il 19 giugno 1955, durante la decima edizione della Milano-Taranto.

Quel giorno si trovava al comando della gara, a soli nove chilometri da Ancona. E, in particolare, nella zona della Baraccola, quando fu vittima di un tragico incidente stradale nei pressi della rotonda antistante la deviazione per il casello autostradale Ancona Sud dove ancora oggi un cippo ricorda la sua tragedia.

A distanza di settant’anni, il campione dorico verrà ricordato grazie all’iniziativa fortemente voluta dallo storico club del capoluogo in collaborazione con il Moto Club Ancona ‘Giuseppe Lattanzi-La Casetta’.

A spiegare com’è stato organizzato l’intero evento, è Franco Casamassima, il presidente del Club Auto Moto Storiche di Ancona: "Sabato, a partire dalle 15.30, alla Mole Vanvitelliana saranno aperte le iscrizioni, cui seguirà, sempre alla Mole, il convegno dal titolo ‘Giuseppe Lattanzi, il missile anconetano’, che vedrà come relatore Andrea Borgognoni. L’ingresso è libero e tutto ciò rappresenta un’occasione unica per scoprire questo nostro concittadino che negli anni Cinquanta era un vero e proprio idolo della gente".

Dunque, prosegue Casamassima, "il giorno successivo, domenica, a partire dalle 9, le moto storiche saranno in esposizione in piazza Roma, luogo dal quale partiremo attorno alle 11 per effettuare un giro lungo la Riviera del Conero. Il pranzo con le premiazioni finali è stato organizzato in un locale della zona".

Giuseppe Lattanzi era pilota del team Fratelli Boselli con una FB Mondial nel motomondiale in classe 125. Ottenne due podi e chiuse quarto nella classifica del Mondiale, dietro a Carlo Ubbiali, Luigi Taveri e Remo Venturi, tutti piloti ufficiali riconducibili alla Mv Agusta. Purtroppo Lattanzi perse la vita durante quella gara del giugno di 70 anni fa, ad una manciata di chilometri dalla sua città natale. Quell’incidente drammatico, oltre a quelli occorsi a Angelo Montevecchi ed Ermanno Camilletti, che parimenti avvennero nella decima edizione della ‘Mi-Ta’ e a piloti in sella a modelli di moto da gran premio, portò l’organizzazione a decidere di escludere quei tipi di moto dalla corsa.

La storia di Lattanzi, "il missile anconetano", verrà celebrata nel prossimo weekend di forti emozioni. Grazie al ricordo, sempre vivo, del Club Auto Moto Storiche di Ancona.