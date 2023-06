"Due giorni per un permesso sosta"

"Due giorni buttati via per il rilascio di un permesso di sosta". È la segnalazione che arriva dall’ingegnere Pier Luigi Gemini, residente fuori comune ma determinato nel far emergere "un grave disservizio" per chi, come lui, "viene a Falconara d’estate e si è trovato a fare i conti con una situazione inspiegabile". Il racconto: "Nel pomeriggio di lunedì ho tentato di farmi rilasciare il contrassegno per non residenti nel Comune di Falconara – spiega al Carlino -, ma il pagamento con il bancomat non era possibile. Quindi ho dovuto procedere al pagamento in una vicina tabaccheria, con costi e relativa perdita di tempo. Nel frattempo, quando sono tornato, l’ufficio preposto in via Roma aveva chiuso". È servito un giorno in più, anche il martedì: "Mi sono recato di nuovo nell’ufficio, con tanto di ricevuta di pagamento per ritirare il contrassegno. Altra perdita di tempo. Mi è capitato di assistere anche all’emissione di talloncini a mano da parte del personale che, per problemi di linea, non poteva accedere al sistema. Non è naturalmente colpa del personale, che si trovava intanto a gestire una platea di utenti impazienti. Morale della favola: due giorni per il rilascio del permesso di sosta". Secondo Gemini, "sarebbe molto più semplice fare il pagamento online mediante un bonifico e, successivamente, inviare la ricevuta all’ufficio. A quel punto è l’ufficio che potrebbe trasmettere il contrassegno rilasciato stampabile per posta elettronica, da esporre sul parabrezza per attestare il permesso". Le critiche dell’ingegnere: "Evidentemente una tale semplificazione comporta un inaccettabile miglioramento del servizio – chiude sarcasticamente-, tale da rendere preferibile far perdere tempo al cittadino suddito".

Giacomo Giampieri