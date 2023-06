Due giorni per visitare la Domus Romana di Ancona. Il sito archeologico si trova all’interno della Corte di Appello, in via Carducci e sarà aperta eccezionalmente oggi e domani. Grazie ai numerosi volontari, che hanno voluto dedicare parte del loro fine settimana, anche Ancona partecipa all’iniziativa di respiro nazionale "Aperti per voi", patrocinata dal Touring Club Italiano.

Un modo per rendere fruibili luoghi di interesse storico, artistico od archeologico, proprio come quello emerso nel sito dove venne poi realizzato l’attuale edificio che ospita la Corte di Appello. Nel 1980, nell’isolato compreso fra le vie Carducci, Zappata e Magenta di proprietà della Cassa di Risparmio, venne individuata una complessa area archeologica comprendente una o più abitazioni di epoca proto imperiale, di lunghezza pari a 22 metri lineari per 6. Prontamente valorizzata dal punto di vista conservativo, la Domus è purtroppo costantemente chiusa al pubblico e visitabile solo in casi straordinari, come quello di questo fine settimana.

All’iniziativa hanno assicurato il loro sostegno numerosi volontari, che per due giorni si alterneranno per disciplinare l’accesso al locale ipogeo e garantirne la salvaguardia. Oggi è visitabile dalle 9 alle 13 dalle 15 alle 19. Domani dalle 9 alle 13. Ingresso gratuito 337 1003081.