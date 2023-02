Due giovani alla guida ubriache e un uomo sorpreso con la droga

Due giovani automobiliste beccate alla guida in stato di ebbrezza e un giovane trovato a passeggio con la droga indosso. I carabinieri della compagnia di Fabriano hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel fine settimana. Nelle ore serali e notturne sono stati impiegate due pattuglie per turno, più personale in borghese. In piena notte, intorno alle 2.30, nei pressi della stazione di Fabriano, è stata fermata per un controllo l’auto condotta da una fabrianese di 25 anni. L’etilometro per lei ha dato un valore poco sotto 0,8 grammi su litro. Poco dopo una donna di Fabriano di 22 anni è stata fermata per lo stesso controllo e l’alcoltest ha fornito un valore leggermente superiore a 0,6 grammi su litro. Per entrambe è scattato il ritiro della patente, la sanzione da 543 euro e l’automobile affidata al proprietario. Nel corso dei controlli, poco prima di mezzanotte, sempre nel fine settimana, un ventiseienne originario dell’Africa, residente a Fabriano, con regolare permesso di soggiorno, è stato fermato nei pressi del Loggiato San Francesco. L’uomo passeggiava e alla vista dei militari in borghese ha allungato il passo. Di conseguenza i due carabinieri, insospettiti, lo hanno fermato. Nella perquisizione sono stati trovati 11 grammi di hashish nascosti in una fessura all’interno del giacchetto. La perquisizione a casa, invece, ha dato esito negativo. Il giovane è stato segnalato alla prefettura di Ancona come assuntore di stupefacenti.

sa. fe.