Due gli accorpamenti scolastici. Falconara e Cupramontana-Serra

Riorganizzazione della rete scolastica per il prossimo anno scolastico, la Regione decide per due accorpamenti, salvando il terzo. Saranno fusi gli istituti comprensivi di Falconara e, tra loro, quelli di Cupramontana e Serra San Quirico nonostante la contrarietà dei due sindaci. Resterà autonomo (ma solo per quest’anno) invece il Montessori di Chiaravalle che pure era sotto le soglie previste dalla norma.

"La giunta Regionale – spiegano da Palazzo Raffaello - ha approvato la riorganizzazione della rete scolastica. Il provvedimento si attiene ad uno degli obiettivi del Pnrr quale conseguenza della diminuzione della popolazione scolastica a causa della denatalità. A seguito di un articolato percorso basato sul costante confronto con le Province e con i sindaci dei Comuni coinvolti nelle diverse ipotesi di accorpamento, e d’intesa con l’Ufficio scolastico regionale, sono stati individuati 15 accorpamenti, a fronte dei 19 previsti, grazie alla deroga introdotta dal decreto Milleproroghe che consente un rinvio degli altri 4 all’anno scolastico successivo. La Provincia in precedenza aveva accolto la proposta del Comune di Falconara di accorpamento, in un’unica autonomia scolastica, dell’Istituto comprensivo Falconara Centro con il Raffaello Sanzio. Come indicato dal Comune di Falconara la sede di dirigenza e la sede amministrativa del costituendo istituto Raffaello Sanzio sarà nei locali di Via Cassino 13 a Falconara dove già c’è la sede del Sanzio ‘originario’. La Provincia aveva preso atto del mancato accordo tra i Comuni di Cupramontana e Staffolo, in cui insiste l’Istituto Luigi Bartolini e i Comuni di Serra San Quirico, Rosora e Mergo, in cui insiste il Don Mauro Costantini, in merito alla fusione dei due istituti, con particolare riferimento alla sede della dirigenza e della segreteria amministrativa. Il Comune Cupramontana chiedeva la sede per la sua centralità funzionale e operativa e quello di Serra San Quirico perché Comune montano. Contrarietà è arrivata anche dal Comune di Chiaravalle e dall’Istituto Maria Montessori di Chiaravalle rispetto a qualunque proposta di accorpamento avanzata da parte della Provincia per "valorizzare la specificità pedagogica montessoriana dell’unico Istituto completamente montessoriano, dalla scuola dell’infanzia sino alla scuola secondaria di primo grado, presente nel paese natale della sua fondatrice". Il Milleproroghe ha ‘salvato’, almeno per ora, il metodo Montessori.

Sara Ferreri