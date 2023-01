Due incidenti, cinque feriti

Venerdì poco dopo le 19.30, un incidente stradale si è verificato sulla bretella nord della complanare, allo svincolo con via Po. Una Ford di piccola cilindrata con a bordo una coppia di anziani di Falconara si è scontrata con una Fiat Panda, condotta da un 52enne della provincia de L’Aquila, che stava percorrendo la complanare con direzione sud-nord. Ferita, in modo non grave, la passeggera 76enne della Ford, che è stata trasferita in ambulanza all’ospedale di Senigallia. Illesi i due conducenti. Sul posto la pattuglia della polizia locale, per il rilievo del sinistro e i Vigili del Fuoco. A causa dei danni ingenti riportati dai due veicoli si è reso necessario anche l’intervento di due carri attrezzi per liberare la sede stradale. La viabilità ha subito alcuni rallentamenti per consentire soccorsi e rilievi. Un altro incidente si è invece verificato nella notte una in strada della Gabella a Montemarciano dove due auto si sono scontrate frontalmente. Le cause del sinistro sono ancora in corso di accertamento. Quattro i feriti, fortunatamente tutti in condizioni non gravi, che sono stati trasferiti all’ospedale di Senigallia. La strada della Gabella si riconferma un tratto pericoloso dove si verificano spesso incidenti.