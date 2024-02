Due incidenti spettacolari in poche ore

Un incidente spettacolare si è verificato ieri mattina sul lungomare Mameli, all’altezza della frazione Cesano, dove una Peugeot guidata da una senigalliese ha impattato prima con una Fiat Panda parcheggiata sul lato mare e poi si è rovesciata (foto).

Sul posto, è intervenuto il personale della polizia municipale che ha effettuato tutti i rilievi del caso. All’origine del sinistro, probabilmente, una distrazione della conducente, che viaggiava in direzione sud e che fortunatamente non ha riportato gravi ferite.

Poco dopo le 15.30 di ieri, un altro incidente si è verificato lungo l’autostrada A14, nel tratto compreso tra Senigallia e Marotta, al chilometro 189.200.

Il conducente, un 54enne residente a Fano, è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco che, dopo i soccorsi, hanno provveduto a mettere in sicurezza lo scenario incidentale. Dall’ospedale di Torrette, si è alzata in volo l’eliambulanza che è atterrata a fianco alla carreggiata.

L’uomo è stato soccorso dal personale del 118 che, dopo aver stabilizzato l’automobilista, ne ha predisposto il trasferimento all’ospedale di Torrette in eliambulanza. Al momento di soccorsi l’uomo era cosciente, non dovrebbe essere in pericolo di vita. L’incidente non ha causato problemi alla viabilità in quanto l’auto è finita in un campo al di là della corsia di emergenza. ’Autostrade per l’Italia’ ha comunque provveduto a segnalare il sinistro sia sul sito web che sui tabelloni presenti in autostrada.