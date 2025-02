Due lettini elettrici e una poltrona donate in memoria dei loro cari alla Rsa di Arcevia

Due lettini elettrici ambulatoriali ed una poltrona, donate da alcune famiglie in memoria dei loro cari alla Rsa di Arcevia. "Come Sindaca esprimo il mio ringraziamento personale e quello dell’intera comunità arceviese – spiega - In questo modo molte famiglie ringraziano il personale, medico, infermieristico e ausiliario per l’attenzione ricevuta e la qualità delle cure. Mostrano anche il loro attaccamento alla struttura, un presidio importantissimo per il nostro territorio da valorizzare e potenziare".