Due manovali edili anche per tinteggiatura

Due manovali edili. Data scadenza: 09/01/24. Codice offerta 175019/2. Centro per l’impiego: Cpi Ancona. Email: centroimpiegoancona. ido@regione.marche.it. Pec: regione.marche. centroimpiegoancona@ emarche.it. Tel: 071/2137532. Azienda operante nel settore edile ricerca 2 manovali edili con 2 anni di esperienza. Mansioni: lavori edili, pavimentazione, tinteggiatura. Conoscenze tecniche: materiali, miscele dei cementi. Titolo di studio: licenza media inferiore. Conoscenze linguistiche: lingua italiana scritta, parlata e compresa. Altri requisiti: patente b e disponibilità a trasferte in ambito provinciale e regionale. Sede di lavoro: Ancona. Orario di lavoro settimanale: tempo pieno (40 ore). Tempo indeterminato. Retribuzione come da ccnl applicato dal datore di lavoro. Per candidarsi cv a centroimpiegoancona.ido@regione. marche.it indicando nell’oggetto il cod. 175019/2.