Due medici nell’inferno di Gaza: "Le vere vittime sono i bimbi. Curiamo le ferite con l’aceto"

Federica Iezzi e Michela Paschetto hanno registrato con i loro occhi la tragedia di Gaza e ieri hanno provato a raccontarla attraverso storie ed esperienze vissute nella Striscia durante le loro missioni per conto di Medici Senza Frontiere e Emergency. Racconti potenti che solo i testimoni oculari, scevri da condizionamenti di parte e ‘per sentito dire’, possono trasmettere. Ad ascoltare i loro interventi ieri nell’auditorium ‘Totti’ dell’ospedale di Torrette erano almeno in 200. L’iniziativa "Gaza, assedio all’umanità – Fallimento dei diritti umani e sanitari in un crimine ancora in corso" ha mostrato, se ce ne fosse bisogno, la vicinanza dell’opinione pubblica a un tema internazionale così delicato che tocca le coscienze, soprattutto degli operatori sanitari.

L’idea è partita dalla dottoressa Elisabetta Cerutti, direttrice della Divisione di Rianimazione dell’azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche che ha dato il là assieme a Mauro Borioni, anestesista dello stesso reparto e rappresentante della Cgil Medici. È stato il Direttore generale di AOUM, Armando Gozzini, a portare i saluti: "Ogni giorno che passa questo conflitto colpisce le coscienze di tutti noi. Stamattina l’unico sopravvissuto di dieci figli di due medici palestinesi è arrivato all’ospedale Niguarda di Milano. Noi eravamo pronti a fare la nostra parte dando la totale disponibilità, ma i binari umanitari seguono determinati percorsi – ha detto Gozzini – Tuttavia, restiamo a disposizione come abbiamo sempre fatto in occasioni del genere".

Le testimonianze di Federica Iezzi, cardiochirurgo pediatrico di Torrette e chirurgo di guerra per conto di Medici Senza Frontiere, e Michela Paschetto, Coordinatrice delle Professioni Sanitarie per Emergency, hanno tenuto col fiato sospeso il folto pubblico: "A Gaza non c’è un posto dove puoi sentirti al sicuro, le cosiddette ‘Aree umanitarie’ sono una bufala, le bombe cadono anche lì. No, tutto questo non ha precedenti – ha detto la Iezzi, per 11 volte a Gaza in passato, le ultime due dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 – Curiamo le ferite con l’aceto perché non ci sono antibiotici, non possiamo portare dentro le macchine sterilizzatrici e dai rubinetti di Gaza l’acqua che esce è salata; non possiamo fare radiografie e con le cure a mano non sappiamo se quell’arto guarirà o dovrà essere amputato. Il materiale sanitario, fondamentale, non lo fanno entrare per il concetto del cosiddetto double use, in quanto un apparecchio medicale viene considerato dagli occupanti un’arma impropria. Sono una chirurga pediatrica e negli scenari di guerra io tecnicamente dovrei essere inutile perché la guerra la fanno gli adulti e invece nella Striscia le vittime principali sono proprio i bambini. Un giorno stavo operando una bambina in sala operatoria quando è arrivato l’ordine di evacuare l’ospedale da campo in 20 minuti. Sono rimasta lì, dentro la sala, non potevo abbandonare quella piccola ferita. Aveva appena 7 mesi".

Applausi, commozione, rabbia nei racconti della Iezzi e della Paschetto, piemontese di nascita ma di adozione anconetana ormai, anch’essa con due esperienze alle spalle nel post 7 ottobre: "Emergency non era presente prima dell’attacco di Hamas – ha detto l’esponente dell’organizzazione fondata da Gino Strada – e ottenere tutti i permessi è stato difficilissimo. Abbiamo dovuto attendere 8 mesi per il via libera e all’inizio ci siamo appoggiati a una organizzazione locale. Oltre alle ferite di guerra e alla scarsità di cibo, ci siamo trovati di fronte a tantissime cronicità che ormai non potevano più essere curate. Diabetici che cercavano insulina, patologie oncologiche, ipertesi, casi di asma. Se hai un infarto a Gaza c’è poco da fare".