Due milioni dalle multe: quasi la metà non paga

Multe, previsti incassi per quasi 2 milioni di euro. Ma nel 2022, quattro trasgressori su dieci non hanno pagato. Stanno arrivando proprio in queste settimane, nelle case di molti senigalliesi, gli accertamenti effettuati dall’Ufficio Verbali riguardanti sanzioni non ancora pagate. Occhi puntati sui limiti di velocità: di questi quasi 2 milioni di euro, 227mila e 900 euro è l’ammontare delle sanzioni previste per chi non rispetterà il limite consentito.

Il 28,13% (poco più di 500 mila euro) è la somma dei proventi destinata a interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell’ente. Segnali stradali che in più occasioni sono stati vandalizzati, soprattutto quelli presenti nelle zone della Movida. Stanziate anche le cifre per corsi specifici sulla rieducazione stradale che, anche per l’anno scolastico in corso, saranno effettuati in diversi istituti della città. Poco più di 55mila euro è invece la somma destinata all’assunzione di personale per il periodo estivo, quando l’area da controllare diventa più vasta, in quanto da settembre a giugno comprende anche l’intero lungomare e le zone limitrofe. Una previsione d’incassi sottostimata quella effettuata dagli Amministratori per il 2022, quando, secondo gli ultimi dati, a pagare nei tempi previsti sarebbero 4 sanzionati su 10. Ma dalle ultime stime, si nota un + 44 mila euro 1milione 250mila euro d’incassi.

Nel 2022 erano state numerose le proteste da parte degli automobilisti riguardo alle sanzioni emesse a seguito di violazioni registrate dal T-red, di cui uno presente nell’intersezione tra viale IV novembre e via Mercantini e l’altro tra via Raffaello Sanzio e via Cilea. Riguardo a quest’ultimo, molti ricorsi sono relativi alla mancanza di visibilità del verde, nei tardi pomeriggi d’estate, quando il riverbero del sole non consentirebbe di vedere, in tempi utili, il cambio di colore del semaforo per chi procede in direzione nord o è intento a svoltare a sinistra. Al vaglio da tempo c’è anche la possibilità di inserire altri t-red in incroci nevralgici della città proprio per limitare incidenti, come già avvenuto a seguito dei due installati ormai da più di un anno. Non sarebbero invece previsti aumeti riguardo al costo dei parcheggi.