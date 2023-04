Due milioni e mezzo per le ex elementari

Il quartiere San Marco di Osimo si rifà il look grazie ai fondi Pinqua. Il primo intervento da due milioni e 500mila euro riguarda la ristrutturazione dell’immobile di via Santa Lucia inutilizzato da oltre 10 anni e che prima ospitava la scuola elementare. Il secondo da 400mila euro riguarda la riqualificazione degli spazi comuni della vicina zona residenziale. Il terzo da un milione e 227mila euro è per lo spazio pubblico di piazza Giovanni XXIII e Foro Boario, il quarto per il recupero da 250mila euro di Porta Vaccaro. Nello specifico la ristrutturazione dell’immobile al civico 7 di via San Lucia prevede la realizzazione di una scuola media con annessa palestra nei due piani sottostrada e nel piano terra mentre il primo e secondo piano dello stabile saranno trasformati in alloggi di edilizia residenziale pubblica. La scuola media, dove sarà trasferita l’attuale Krueger di piazzale Bellini che fa capo all’istituto comprensivo Bruno da Osimo, la cui elementare è proprio nel palazzo accanto, occuperà 704 metri quadri. Gli alloggi saranno invece otto per un totale di circa 470 metri quadrati destinati ad Erap. Prevista una nuova illuminazione per le aree dei parcheggi che ora sono in un luogo angusto che crea insicurezza e l’abbattimento delle barriere architettoniche, con ascensore che collegherà via Cinque Torri a via Leopardi.